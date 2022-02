(Видео) Бура предизвика хаос во Европа – илјадници без струја

Поради силни бури во многу европски земји, меѓу кои Велика британија, Белгија, Холандија, Полска, Германија и Франција, настана значителна материјална штета.

Оштетени се бројни станбени објекти и возила, а многу домаќинства се без електрична енергија, додека сообраќајот е отежнат, пишува Анадолија.

Бурите во некои европски земји почнаа минатата недела и уште траат.

Во многу градови има и човечки жртви, има материјална штета, а откажани се бројни авионски летови.

Во Велика Британија бурите Дадли и Јуник зафатија многу градови.

Во Лондон луѓето тешко се движеа, а превртени се и стебла на многу сообраќајници.

Лондонската полиција издаде црвено предупредување.

Во налетот на бирата Јуник настрадаа три лица, а 1,4 милиони домаќинства останаа без струја.

Околу 12.000 домаќинства во земјата, уште немаат електрична енергија.

По двете бури, Велика Британија беше погодена и од бурата Френклин.

Во Северна Ирска се борат со поплави, а на возачите им се советува да не заминуваат на пат доколку тоа не е неопходно.

Нема струја

Во Полска повеќе од 500.000 домаќинства се без електрична енергија. Полските власти соопштија дека поради бирата Јуник без електрична енергија се околу 534.000 домаќинства, а штета е причинета на околу 2.600 објекти.

Пожарникарите имале дури 23.500 интервенции. Железниците на Полска откажаа 67 меѓуградски линии.

Премиерот на Полска Матеуш Мориавецки рече дека е јасно видливо влијанието на бурата Јуник која зафати многу европски земји, а на граѓаните им советуваше да останат дома.

И во Полска загинаа три лица, а четири се повредени.

NINE DEAD AS STORM EUNICE BATTERS EUROPE.

– Storm Eunice killed at least eight people in Europe on Friday, pummelling Britain with record-breaking winds and forcing millions to take shelter as it disrupted flights, trains and ferries. #BigJetTV #Ashewovibes #London #Osun #arwx pic.twitter.com/04xMBi1e1X

— Samnews (@Samnews101) February 20, 2022