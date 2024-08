Украинците заробија десетици руски војници на руска територија (Видео)

Неколку десетици руски војници можеби биле заробени за време на тековната офанзива на украинските вооружени сили во регионот Курск, објави украинската воена јавност во средата навечер.

Според воениот набљудувач на „Билд“, Јулијан Репке, повеќе од 40 руски војници биле заробени во областа на контролниот пункт Суџа на границата на регионот Суми во Украина и областа Курск во Русија. Истата информација ја потврдува и новинарот Александар Невзоров, повикувајќи се на борец од 24-от одделен јуришен баталјон „Ајдар“. Во двата случаи, текстовите се придружени со фотографија на која се гледаат неколку десетици луѓе во маскирни униформи како лежат на патот.

Според руските Z-дописници, заробените војници биле оние кои претходно биле опколени на контролниот пункт Суџа. А снимката од нивното фаќање е направена во близина на бензинската пумпа Сибинтек, која всушност е во непосредна близина на контролниот пункт.

Агенцијата Униан објави видео на својот канал на Телеграм, на кое наводно се гледа моментот кога 22 руски војници им се предале на војниците на украинските вооружени сили.

Украинските вооружени сили започнаа офанзива врз регионот Курск на 6 август. Утрото на 7 август, украинската армија окупираше 10 населени места. Вкупната површина на областа Курск заземена од украинските вооружени сили достигна 300 квадратни километри.

И покрај трансферот на резервите на руското Министерство за одбрана во областа Курск, украинските вооружени сили успеаја да ја развијат офанзивата. Руската армија ја загуби контролата над мерната станица за гас Суџа, која обезбедува приближно половина од испораките на „Гаспром“ за Европа, а истоимениот град се најде во оперативно опкружување. Воените дописници јавуваат дека „постои многу сериозна веројатност“ да руските војски ја загуби Суџа.

