Украина собори руски „летечки радар“ вреден 300 милиони долари

Руските воздушни сили по втор пат од почетокот на годината го загубија воздушниот авион за рано предупредување и контрола „А-50“ што е екваливент на американскиот „авакс“. Извидувачкиот авион бил соборен во петокот вечерта над Азовското Море, јавија руските Z-дописниците, а го потврдија и украинските медиуми.

Извори на РБЦ-Украина објавија дека авионот вреден повеќе од 300 милиони долари бил уништен како резултат на заедничка операција на воздухопловните сили и Главната управа за разузнавање. „Шансите да се спаси авионот се минимални“, рече изворот на публикацијата.

Според прелиминарните податоци, „А-50“ се урнал во територијата на Краснодар.

Каналот „Романов лајт“ тврди дека авионот бил соборен од руските сили за воздушна одбрана. „Непријателот нема никаква врска со соборувањето“, пишува тој. Според „Романов“, ударот го погодил и големиот авион „Ил-22М“, воздушно командно место што ги контролира борбените единици на фронтот. Овој авион наводно безбедно слетал во градот Анапа.

⚡️ A Russian A-50 airplane has been shot down near the Sea of Azov, media report

There is no official information yet. pic.twitter.com/cHd343DxqA

— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024