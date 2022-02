Трагичен крај: Момчето Рајан не издржа, почина на пат кон болницата

По 120 часа, колку што момќето Рајан помина во бунарот во кој падна на 1 февруари, итно беше префрлен во болница со хеликоптер, штом беше извлечен на површината. Но, на пат до болницата не преживеа.

– По трагиќната несреќа која го однесе животот на детето Рајан Орам, кралот Мухамед VI им телефонираше на родителите на момчети, Калед Орам и Васима Кершиш. Кралот потврди дека внимателно го следел развојот на оваа трагична несреќа, давајќи инструкции на сите надлежни органи, со намера да преземат потребни мерки и да вложат максимални напори да го спасат животот на момчети, но волјата на семоќниот Бог сакаше да го исполни повикот на својот Господар – објавено е како соопштение од кралскиот двор на Твитер.

За потсетување, петгодишникот од Мароко, во вторникот падна во бунар длабок 32 метри, а спасувачите со денови копаа дупка паралелна со бунарот за да дојдат до момчето. Очајнички се обидуваа да дојдат до него, а денеска успеаја во тоа во завршната фаза од операцијата. Работеа цели денови и ноќи.

Милиони луѓе ширум светот во минута ја следеа приказната за акцијата на спасување и судбината на малиот Рајан.

#BREAKING: A helicopter has taken little #Rayan to the nearest hospital and Moroccan authorities have yet to provide any updates on his health condition#SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان #أنقذوا_ريان https://t.co/rJe3i8Y7iE pic.twitter.com/93QS3SNBph

— Arab News (@arabnews) February 5, 2022