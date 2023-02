Светот денес порача: Слава и слобода на Украина!

Годишнината од руската инвазијата на Украина денес беше одбележана во целиот демократски свет, вклучувајќи ја и нашата држава.

Украинското знаме се вееше на институциите, се осветлуваа знаменитостите, се организираше лажен воздушен напад пред руската амбасада во Варшава, се свиреше украинската химна пред руската амбасада во Хаг, улицата пред преставништвото на Русија во Лондон осамна во плаво жолта боја, се постираа фотографии и видеа од војната, се емитуваа видео пораки со главната реченица – Слава на Украина. Годишнината се одбележуваше дури и во Русија и покрај притисоците и апсењата.

Подолу се илустрациите на тие одбележувања низ Европа.

🇪🇺🇺🇦 We are with you.

We have been with you in this existential fight from the beginning.

Ukraine has become the centre of our continent.

The place where our values are upheld, where our freedom is defended, where the future of Europe is written.

Слава Україні. pic.twitter.com/SUDfSamkKZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023