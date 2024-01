Страшна експлозија во Бејрут: Загина висок член на Хамас (видео)

Во израелскиот напад на предградијата на Бејрут беа погодени просториите на Хамас, како резултат на што е убиен високиот функционер на Хамас Салех ал Арури, јавуваат либанските медиуми.

Според Ројтерс, во нападот загинале четири лица, меѓу кои и Ел Аури.

BREAKING: SECOND POSSIBLE SENIOR HAMAS MEMBER LEADER KILLED IN BEIRUT ATTACK pic.twitter.com/VkVD9Hsuqc

— News (@Arham_ba) January 2, 2024