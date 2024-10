Средба Зеленски – Руте

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски разговараше со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој e во посета на Киев. Тоа е негова прва посета по преземањето на функцијата.

– Јасно е колку е важно целосно да се имплементира секој наш договор за поддршка во областа на одбраната, што е неопходно за завршување на оваа војна (со Русија), истакна Зеленски.

Тој додаде дека „тоа што функционира на небото на Блиски Исток и помага во одбрана на Израел може да дејствува и на небото во нашиот дел од Европа“.

Украина ќе продолжи да ги убедува своите партнетри да воведеатр средстав за ефикасна заштита на небото, посочи Зеленски.

Ukraine needs to strengthen its positions on the frontline so that we can increase pressure on Russia for the sake of fair, real diplomacy. This is why we need a sufficient quantity and quality of long-range weapons, the provision of which, in my opinion, is being delayed by our… pic.twitter.com/73LV1yQLXE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2024