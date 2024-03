Силно невреме го зафати западот на САД, во Калифорнија се очекува снег до три метри

Опасна зимска бура зафати големи делови од западниот дел на САД, при што жителите во Калифорнија беа повикани да се засолнат и да се подготват за прекин на електричната енергија, силни ветрови и рекордни количества снег овој викенд, веројатно и до 3 метри, пишува Гардијан.

Опасни услови

Опасните услови во регионот на Сиера Невада се очекува значително да се влошат во текот на викендот, со висок ризик од снег, слаба видливост и лавини низ планинскиот венец, што ќе го оневозможи патувањето. Можни се удари на ветер и до 160 километри на час, информираат од метеоролошките служби.

A highly impactful winter storm will affect much of the Western US over the next few days. See our Key Messages for the latest information. Find your local forecast at https://t.co/pGx1JRZLBI pic.twitter.com/FQToSbcKf8

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 1, 2024