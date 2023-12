Силно невреме го погоди северот на Европа: Во Холандија за прв пат се подигнати сите бариери за поплави

Невремето кое синоќа пристигна во Северна Европа предизвика големи штети, а имаше предупредување за поплави на брегот на Северното Море.

Поради силните ветрови, се урна новогодишна елка во Белгија, при што едно лице загина, а двајца се повредени. Божиќниот саем потоа беше откажан. Уште едно лице почина во Холандија.

Storm Zoltan has hit the coast of northern Germany particularly hard.

In Hamburg, the fish market and surrounding streets were completely flooded by the heavy storm surge that pushed the waters of the River Elbe ashore during the night from Thursday to Friday. pic.twitter.com/IAKXFVAKCA

