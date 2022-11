Силен земјотрес во Италија кај Римини, 5,7 степени според Рихтеровата скала

Силен земјотрес со јачина од 5,7 степени според Рихтеровата скала ја погоди Италија во средата наутро околу 7 часот.

Земјотресот се случил во 7 часот и 7 минути, на 67 километри од крајбрежниот град Римини, соопшти Евромедитеранскиот сеизмолошки центар.

Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 10 километри.

Земјотресот е почувствуван и во Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина.

