Шестмина загинати во престрелка во Луисвил

Шест лица загинаа денеска меѓу кои и еден полицаец, во вооружен инцидент во центарот на американскиот град Луисвил, во сојузната држава Кентаки, јави Си-ен-ен.

Во престрелката помеѓу напаѓачот и полицијата повредени се шест луѓе.

Според медиумите, пукањето се случило во банка.

На местото на пукањето пристигна градоначалникот на Луисвил, Крег Гринберг. Тој го нарече инцидентот „трагичен“. Полицијата потврди дека пукањето се случило во Старата национална банка во најголемиот град во Кентаки.

BREAKING: At least 5 dead, 6 injured following active shooter incident at the Old National Bank building in downtown Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/RlR0G5a5yV

— UA News (@UrgentAlertNews) April 10, 2023