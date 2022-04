Седуммина загинаа кога камион удри во воз во Унгарија

Најмалку седуммина загинаа утрово на југот на Унгарија, кога камион удри во воз исфрлајќи го од пругата, соопшти полицијата. Повеќе лица загинаа местото на несреќата, а уште неколку се повредени.

„Спаувачките напори уште траат, затоа не можеме да зборуваме за точната бројка загинати“ рече портпаролот на полицијата за агенцијата Ројтерс.

