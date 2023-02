Се урна болнички авион во Америка, пет лица загинаа

СВЕТСе урна болнички авион во Америка, пет лица загинааОбјавено пред 2 минути – 25 февруари, 2023Од Макфакс

Пет лица загинаа, меѓу кои пациент и медицински персонал, при уривање на болнички авион во американската сојузна држава Невада.

Несреќата се случила околу 21 часот и 15 минути во петокот вечерта, кога диспечерскиот центар на округот Лион почнал да добива бројни повици за можна авионска несреќа во близина на Стејџкоач, Невада, на околу 70 километри источно од Рено, пренесува Еј-Би-Си Њуз.

BREAKING: Five people are dead, including patients and medical personnel, after a Care Flight plane crashed late Friday in Nevada, officials said. https://t.co/yziW2beNZL

— ABC News (@ABC) February 25, 2023