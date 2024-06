Русите започнаа масовни напади; Полска ги подигна авионите Ф-16

Како што пренесуваат светските агенции, руските сили ја бомбардирале Украина со ракети камикази и беспилотни летала.

Според извештаите, руските сили ја напаѓаат украинската армија на речиси целата линија на фронтот, концентрирајќи ги своите напори на правците Купјан и Покровски, соопшти претходно украинскиот Генералштаб.

Наведено е и дека Украина во текот на ноќта била масовно нападната со ракети и беспилотни летала камикази.

Поради тие масовни удари, полските вооружени сили беа принудени да ги подигнат своите ловци Ф-16 со цел, како што е наведено на социјалната мрежа Х, да го заштитат воздушниот простор на земјата.

