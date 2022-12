Русите го демолираат театарот во Мариупол, местото на стотици жртви (Видео)

Руските власти почнаа да го демолираат разурнатиот театар во Мариупол, изјави помошник на прогонетиот украински градоначалник на градот.

Петро Андриушченко ги обвини окупаторските власти дека се обидуваат да го прикријат убиството на стотици цивили кога зградата беше бомбардирана од руски воени авиони во март.

Неодамна беше поставен параван околу разурнатиот театар.

Видеото покажа како булдожер урива дел од задната страна на зградата.

Андриушченко рече дека Русите планираат да го остават предниот дел на театарот недопрен и да го уништат остатокот од структурата, за да изградат нов театар „на коските на луѓето од Мариупол“.

Минатиот месец околу урнатините на театарот беа поставени кулиси со слики на руски културни личности.

Пред Русија да ја нападне Украина минатиот февруари и да го опсади Мариупол, театарот беше центар на градскиот живот.

Оваа година, рускиот полномошник, кој управува со градот и окупираните области на околниот регион Доњецк, вети алтернативна забава на преостанатите жители на градот – оживување на еден советски култен мјузикл од 1960-тите.

Тој се поставува на сцената оддалечена на повеќе од еден километар во Палатата на пионерите.

Претходно овој месец, новинарите од Асошиетед прес користеа сателитски снимки за да проценат дека на гробиштата во Мариупол биле ископани 10.300 нови гробници.

