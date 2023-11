Путин во шок: Не очекуваше говор на друг јазик (видео)

Рускиот лидер Владимир Путин во четвртокот беше во официјална посета на Казахстан.

Претседателот на Казахстан, Касим Јомарт Токаев го поздрави при излегувањето од авионот.

Во попладневните часови беше извршен свечен пречек, а по церемонијата двајцата претседатели преку видео-врска се приклучија на казахско-руската деловна конференција, која годинава се одржува во Костанај, на северот на Казахстан.

Меѓутоа, овојпат средбата меѓу Путин и Токаев ја одбележа несекојдневна ситуација. Имено, според видеото објавено од X (поранешен Твитер) профил Вишеград 24, во чиј опис се наведува дека собира вести од Централна и Источна Европа, казахстанскиот претседател говорот наместо на руски го започнал на казахстански, за кој, како што велат, никогаш направено претходно.

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2023