Пукање во САД: Тројца убиени, двајца ранети, напаѓачот во бегство

Напаѓач во Унивезитет во САД уби три лица и рани двајца, по што избега, јавуваат американските медиуми.

сѐ се случило на универзитетскиот капмус во Вирџинија, во Шарлотсвил, а осомничениот, кој е студент на универизтетот е во бегство.

Се верува дека осомничениот, кого полицијата го идентификува како Кристофер Дарнел Џонс Џуниор, е вооружен и опасен. Носи бордо јакна со синии траперки и црвени чевли, а полицијата наведува дека вози црн автомобил.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

