Прогласена вонредна состојба: Поплавите однесоа повеќе од 70 животи (видео)

Силно невреме ги погоди Авганистан и Пакистан и предизвика поплави кои досега однесоа повеќе од 70 животи.

Најмалку 39 лица загинаа во Пакистан откако силно невреме го погоди југозападниот дел на земјата.

Силни поплави се забележани и во соседен Авганистан, каде животот го загубија 33 лица, а стотици куќи беа оштетени, соопштија авганистанските власти.

Најпогодена е пакистанската провинција Пенџаб, каде од петок до недела загинаа дури 21 лице од удари од гром, пренесе АФП.

Significant property damage and loss of life reported following heavy rainfall in KP, Pakistan and Afghanistan.#Pakistan #Afghanistan #Rain pic.twitter.com/wTYqaDXrA2

— World Coverage Network (@WorldCovNet) April 15, 2024