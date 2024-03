Пожар во дом за стари лица во Германија – има мртви и повредени

Најмалку четири лица загинаа, а 15 лица се повредени утринава во пожар во дом за стари лица во западна Германија, јавуваат локалните медиуми.

Според весникот Тагесау, пожарникарите пристигнале на местото на пожарот околу пет часот утринава, кога пожарот веќе ја зафатил двокатната зграда во Бедбург-Хау, во Северна Рајна-Вестфалија.

