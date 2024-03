Почина создавачот на „Драгонбол“, Акира Торијама

Создавачот на „Драгонбол“ – можеби еден од највлијателните и најпродавани јапонски стрип-уметници, Акира Торијама почина на 68-годишна возраст.

Стрип-серијата „Драгонбол“ првпат се појави во 1984 година, а приказната го следи момчето Гоку во неговата потрага и собирање волшебни змејови топки за да се одбрани од вонземјаните… Светски познатата серија за „Змејовата топка“ инспирираше и цел еден жанр – аниме (специфични јапонски цртани филмови и серии во тој стил), што го постави при врвот на современиот култ кон овој вид уметност.

Уметникот боледувал од акутен субдурален хематом. Тоа е вид крвавење во пределот на мозокот, соопшти денеска неговото студио. Торијама имал и недовршени дела во мигот на неговата смрт.

„Тој би имал уште многу што да покаже. Сепак, остави доста ‘манга’ (цртани дела, претходник на жанрот аниме) наслови и уметнички дела на овој свет. Се надеваме дека уникатниот свет на Торијама ќе продолжи да биде сакан од сите уште долго време“, се вели во соопштението.

Тој починал на 1 март. На погребот присуствувале само неговото семејство и неколку пријатели.

Eiichiro Oda and Masashi Kishimoto, creators of ‘ONE PIECE’ and ‘NARUTO’, have released statements about the tragic passing of Akira Toriyama.

“The hole is too big. The thought of never seeing you again fills me with sadness. I’ve admired you so much since I was a child.” pic.twitter.com/GDpjl3rWE3

