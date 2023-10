Почина Метју Пери, омилениот Чендлер од „Пријатели“

Ѕвездата на „Пријатели“ Метју Пери почина во саботата откако беше повикана службата за итна помош на телефонскиот број 911 поради застој на работата на срцето.

Телото на омилениот Чендлер беше пронајдено во џакузито во неговиот дом.

Наводно, два часа пред трагедијата одиграл партија „пиклбол“, по што побарал од својот помошник да заврши некои задачи. Кога се вратил помошникот, го нашол во несвест и повикал 911.

Пери беше најпознат по неговата долгогодишна улога на Чендлер Бинг во мега популарната ТВ серија „Пријатели“, која се емитуваше 10 сезони на Ен-Би-Си (NBC) од 1994 до 2004 година и е многу популарна и денес.

Пери со години водеше битка со зависноста од дрога и алкохол, за што и самиот зборуваше јавно. Првпат отиде на рехабилитација во 1997 година, а потоа повторно се пријави во 2001 и 2011 година. Колку големи му биле проблемите призна во 2016 година, кога во едно големо интервју рече дека поради неговата зависност не се сеќава на снимањето дури на три сезони на „Пријатели“.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl

— FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023