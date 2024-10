Почина Етел Кенеди, вдовицата на Роберт Кенеди

Етел Кенеди, долгогодишен активист за граѓански права која претрпе серија лични трагедии, вклучувајќи го и убиството на нејзиниот сопруг Роберт Ф. Кенеди и прераната смрт на две од нејзините 11 деца, почина во четвртокот на 96-годишна возраст, објави внукот Џозеф Кенеди Трети.

„Со срца исполнети со љубов ве известуваме дека нашата прекрасна баба Етел Кенеди не напушти. Таа почина утрово од компликации од мозочен удар минатата недела“, напиша Кенеди на X.

Побожен католик, Етел ја продолжи работата на нејзиниот сопруг во Центарот за човекови права Роберт Ф. Кенеди.

My aunt, Ethel Kennedy passed this morning. What a life she led. What a huge family she created and leaves behind. I’m so glad I was able to laugh with her this summer, to share memories with her. She was a devoted sister-in-law to my mother, a one of a kind aunt to me and my… pic.twitter.com/u5ruoc4vye — Maria Shriver (@mariashriver) October 10, 2024

Нејзиниот син Роберт Кенеди Џуниор е поранешен независен претседателски кандидат кој неодамна ја прекина семејната традиција и ја напушти Демократската партија за да го поддржи Доналд Трамп.

BREAKING: Ethel Kennedy, the widow of Robert F. Kennedy, has died at 96 Praying for @RobertKennedyJr and the entire Kennedy family. 💖 pic.twitter.com/B1JNjCDnVP — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) October 10, 2024

Етел беше покрај целата кариера на нејзиниот сопруг, а таа беше покрај него кога тој лежеше во кујната на хотелот во 1968 година, смртно ранет од куршум на атентатор.

Етел Скакел била запознаена со Роберт, или „Боби“ на колеџот Менхетенвил од нејзината школска другарка и сестра на Кенеди, Џин, на скијање во 1945 година. „Боби“ во тоа време се забавуваше со сестрата на Етел, но тогаш Етел и Роберт станаа пар.