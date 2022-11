Огромна експлозија го важниот руски гасовод кај Санкт Петербург (Видео)

Огромна експлозија погоди еден од главните руски гасоводи, испраќајќи пламен и чад што се издигнува на небото горе и предизвикува стравувања дека тоа би можел да боде напад како одмазда за инвазијата на Русија на Украина.

Огнената топка беше видлива со километри во секоја насока откако се случи експлозијата на 22 километри источно од Санкт Петербург, вториот по големина град во државата и родниот град на Владимир Путин.

Еден извор рече: „Таму сè е автоматски, а таквите експлозии сами по себе, без надворешно влијание, се невозможни“.

Се верува дека експлозијата го погодила главниот гасовод што му припаѓа на „Гаспром трансгас“ и потенцијално би можела да погоди до еден милион луѓе.

На местото на настанот попладнево се упатиле возила на брза помош. Очевидци објавија дека возилата на интензивна нега исто така дошле до местото на експлозијата.

Се претпоставува дека иследниците и форензичарите биле на местото на експлозијата за да ја утврдат причината.

Сепак, големата експлозија не одекна во близина на станбени области и нема првични извештаи за жртви кои доаѓаат од Русија.

Една работна теорија е дека експлозијата можеби е поврзана со војната во Украина.

A powerful explosion occurred near St. Petersburg

The fire was caused by an explosion on the gas pipeline between Berngardovka and Kovalev – Governor of the Leningrad region Alexander Drozdenko.

According to preliminary information, there are no casualties. pic.twitter.com/jNF1GrwHWu

