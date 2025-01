Обезбедувањето исфрли новинари од прес-конференција на Блинкен: „Криминалец! Зошто не си во Хаг?“

Американскиот државен секретар во заминување Антони Блинкен денеска ја бранеше политиката на администрацијата на Бајден кон израелската војна против Хамас, откако беше постигнат договор за прекин на огнот во Газа. На последната прес-конференција во Стејт департментот тој се соочи со несогласувања кои накратко го прекинаа.

Блинкен рече дека очекува договорот, објавен вчера од претседателот Џо Бајден и Катар, да биде имплементиран во текот на викендот. Тој го нарече моментот „историска можност за регионот и пошироко“, иако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека последниот спор со Хамас го одложува израелското одобрување на договорот.

„Реализацијата на оваа можност ќе бара огромен напор, политичка храброст и подготвеност за компромис. Важно е да се осигураме дека достигнувањата во изминатите 15 месеци, кои беа постигнати со огромни и болни жртви, ќе се одржат“, рече Блинкен.

Додека тој го пофали договорот, двајца новинари во просторијата го обвинија за соучесништво во израелското насилство врз палестинските цивили. Тоа се новинарот на Grayzone News, Макс Блументал и хонорарниот новинар Сем Хусеини.

Хусеини му викна на Блинкен: „Криминалец! Треба да си во Хаг. Зошто не си во Хаг?“ мислејќи на Меѓународниот кривичен суд. Блинкен побара од нив „да го почитуваат процесот“.

My final words for Tony Blinken, Secretary of Genocide, and his smirking press secretary, Matt Miller pic.twitter.com/DuLnepSwDl

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 16, 2025