Новинарите на „Њујорк тајмс“ излегоа на штрајк, прв во 40 години

Стотици новинари и други вработени во „Њујорк тајмс“ во четвртокот започнаа 24-часовен прекин на работата, што ќе биде прв штрајк од ваков вид во весникот во повеќе од 40 години.

Вработените во редакцијата и другите членови на The NewsGuild of New York велат дека им е доста од договарањето кое се одолговлекува откако нивниот последен договор истече во март 2021 година. Синдикатот минатата недела објави дека повеќе од 1.100 вработени ќе одржат 24-часовен прекин на работа, почнувајќи од 12,01 часот во четврток, освен ако двете страни не постигнат договор.

NewsGuild во четвртокот наутро твитна дека работниците „сега официјално се во прекин на работа, прв од овој обем во компанијата во последните четири децении. Никогаш не е лесна одлука да одбиете да ја работите работата што ја сакате, но нашите членови се подготвени да направат сѐ што е потребно за да добијат подобра редакција за сите“.

Преговорите се одржаа во вторникот и некои во средата, но страните останаа далеку по прашањата, вклучително и зголемувањето на платите и политиките за работа на далечина.

Во средата навечер синдикатот преку Твитер соопшти дека не е постигнат договор и дека прекинот се случува. „Бевме подготвени да работиме онолку долго колку што беше потребно за да се постигне фер договор“, се вели во извештајот, „но раководството се повлече од масата на пет часа до крајот“.

„Знаеме колку вредиме“, додаваат од синдикатот.

Но, портпаролката на „Њујорк тајмс“, Даниел Роадс Ха, во изјавата рече дека тие сè уште биле во преговори кога им било кажано дека штрајкот се случува.

„Разочарувачки е што тие преземаат таква екстремна акција кога не сме во ќор-сокак“, рече таа.

Не беше јасно како ќе биде засегнато покривањето во четвртокот, но меѓу поддржувачите на штрајкот има и членови на бирото за вести во живо со брзо темпо, кое ги покрива ударните вести за дигиталниот весник. Вработените планираа собир за тоа попладне пред канцелариите на весникот во близина на Тајмс сквер.

Роадс Ха изјави за Асошиетед прес дека компанијата има „цврсти планови“ да продолжи со производство на содржина, вклучително и потпирање на меѓународни репортери и други новинари кои не се членови на синдикатот.

Во белешката испратена до вработените во еснафот во вторникот вечерта, заменик-главен уредник Клиф Леви го нарече планираниот штрајк „збунувачки“ и „вознемирувачки момент во преговорите за нов договор“. Тој рече дека тоа ќе биде прв штрајк од 1981 година и „доаѓа и покрај интензивираните напори на компанијата да постигне напредок“.

Но, во писмото потпишано од повеќе од 1.000 вработени, NewsGuild рече дека менаџментот „одолговлекува“ со пазарење речиси две години и „истекува времето за да се постигне фер договор“ до крајот на годината.

„Њујорк тајмс“ забележа и други, пократки прекини на работа во последниве години, вклучително и полудневен протест во август на новиот синдикат што ги претставува технолошките работници кои тврдеа дека има неправедни работни практики.

Леви рече дека компанијата исто така понудила зголемување на платите за 5,5% по ратификацијата на договорот, проследено со зголемување од 3% во 2023 и 2024 година. (АП)