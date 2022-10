Нападнат Лавов, затворени училишта, експлозии во повеќе градови

Се чини како утрово Путин да удри посилно по Украина. Стигнуваат извештаи за низа експлозии во повеже градови, меѓу кои и главниот град.

Според јавувањата на повеќе странски агенции, во Киев паднала ракета во ценатор на градот, а бил извршен напад со дронови. Во извештајот на Би-би-си, се тврди дека се слуша нападот во живо.

