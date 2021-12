Најтешки поплави во Малезија во последните седум години, евакуирани повеќе од 22.000 луѓе

Повеќе од 22.000 луѓе се евакуирани денеска во Малезија поради најтешките поплави што ја зафатија земјата во последните седум години, покажуваат владините податоци.

Обилните дождови кои паѓаат од петокот во таа земја во Југоисточна Азија, инаку навикната на монсунските бури на крајот на годината, предизвикаа излевање на реките, поплавување на урбаните зони и блокирање на неколку патишта.

На веб-страницата на Владата се наведува дека повеќе од 22.000 луѓе се погодени од поплавите во осум држави во земјата, од кои повеќе од 10.000 во државата Паханг во центарот на Малезија.

#NSTnation “Currently, the country is experiencing the northeast #monsoon… this continuous heavy #rain is also due to the tropical depression. Until now, some areas are in the danger or red stage.” https://t.co/i7a8N9yeWf#floods #MetMalaysia #banjir

