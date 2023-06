Најголемата железничка несреќа на овој век: Нема повеќе преживеани (фото/видео)

Спасувачите не пронајдоа преживеани во остатоците е од двата патнички воза кои синоќа излетаа од шините во источна Индија.

Во една од најсмртоносните железнички несреќи во Индија во изминатите неколку децении, загинаа 288 луѓе, а стотици беа повредени, соопштија денеска локалните власти, пренесува АП.

Хаос настана кога возовите синоќа излетаа од шините на околу 220 километри југозападно од Калкута, при што спасувачите се качуваа на остатоците од возовите за да ги скршат вратите и прозорците за да ги евакуираат повредените.

Бројот на жртвите се зголемуваше во текот на ноќта, а телата на жртвите, покриени со бели чаршафи, лежеа на земја додека локалното население и спасувачите трчаа да им помогнат на преживеаните со помош на воен персонал и помош на воени хеликоптери.

„До 10 часот навечер (петок) успеавме да ги спасиме сите преживеани. После тоа само ги вадевме телата на мртвите. Ова е многу, многу трагично. Никогаш не сум видел вакво нешто во мојата кариера “, изјави директорот за пожарна и вонредна состојба за Асошиетед прес, службите во државата Одиша до Суданшу Саранги.

Истрагата за оваа несреќа, која однесе најмалку 280 човечки животи, а во која беа повредени околу 900 лица, е во тек.

Horrific Train Accident in India🇮🇳 – Till now almost 300 people have died while 900+ are injured after two trains collided near Bahanaga station in Balasore.#TrainMishap#TrainTragedy#TrainAccident pic.twitter.com/V8YE6wfztj

— The Strategic Talks (@TalksStrategic) June 3, 2023