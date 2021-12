На улиците на Виена повеќе од 20.000 луѓе, нападнати и новинари

Повеќе илјади противници на епидемиолошките мерки и најавената задолжителна вакцинација против Ковид-19, протестираа во Виена, а како и порано демонстрациите беа одбележани со инциденти.

Околу 20.000 луше, според полицијата, се собраа во центарот на Виена, на протест кој, како и претходните два пати, повика Слободарската партија на Австрија (FPO).

По прв пат од одржувањето на протестите се обрати и лидерот на партијата Херберт Кикл, кој не можеше да присуствува на претходните протести поради тоа што беше заразен со корона.

„Поединци не сфатија дека владата ги зафркава и дека ги удира по задникот, затоа што им нуди карикатура од слобода место вистинска слобода“, критикуваше Кикл користејќи вулгарни зборови.

Тој рече дека FPO ќе се бори и за сите оние кои тоа не го сфатиле досега, затоа што смета дека тоа е слободарски облик на солидарност.

