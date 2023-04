Милијардерот Ричард Бренсон стана амбасадор на платформата на Зеленски, испрати порака до Западот

Милијардерот Ричард Бренсон стана амбасадор на платформата на Володимир Зеленски за собирање средства UNITED24, откако украинскиот претседател лично го покани да ја преземе оваа улога.

Размислувајќи за неговото неодамнешно патување во Украина, Бренсон рече дека сретнал луѓе кои „мора да се борат со рацете зад грб“ поради недостаток на поддршка.

Седумдесет и двегодишникот посетил згради разурнати од војна, ќелии на полициската станица „претворени во одаи за мачење“ од руски војници и се сретнал со маж со церебрална парализа кој го преживеал нападот во Буча, пренесува Индекс.хр.

📷@richardbranson admired the bravery of Ukrainians:

“I really look forward to coming back to Ukraine one day to celebrate Ukraine getting its rightful boundaries back and peace ensuing.”

Listen and feel that we’re not alone in this fight👇🏽 pic.twitter.com/GTrh6WtHX9

— U24 (@U24_gov_ua) April 12, 2023