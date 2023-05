Мартин Скорсезе се сретна со папата Франциск и е „инспириран да сними филм за Исус“

Ватикан– Се уште под импресии од овации на Канскиот филмски фестивал за неговиот последен филм Killers of the Flower Moon, славниот режисер Мартин Скорсезе беше на турнеја низ Италија, вклучително и средба со папата Франсис во Ватикан, каде што оскаровецот исто така ги објави своите планови за снимање филм за Исус.

Variety објави дека Скорсезе на конференција во Рим во саботата рекол дека бил инспириран да одговори на апелот на понтифот за уметници – „на единствениот начин што јас знам како, замислувајќи и пишувајќи сценарио за филм за Исус. И јас ќе почнам да го правам тоа“.

Пред конференцијата насловена „Глобалната естетика на католичката имагинација“, Скорсезе и неговата сопруга Хелен беа претставени на папата Франциско за време на приватна аудиенција.

Според Variety, Антонио Спадаро – уредникот на периодичното издание што ја организираше конференцијата – извести дека разговорот меѓу папата и режисерот вклучува споделени филмски референци и анегдоти, и дека Скорсезе бил трогнат од апелот на првиот „да го видиме Исус. “

Тоа нема да биде прв пат Скорсезе да биде инспириран од религијата за својата работа. Тој претходно ги сними „ПоThe Last Temptation of Christ“ во 1988 година, Kundun за животот на Далај Лама во 1997 година и Silence about Jesuit Christians во 2016 година.