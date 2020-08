(ВИДЕО) Либанците го молеа Макрон да им ја урне корумпираната влада

Францускиот претседател Емануел Макрон шеташе денес низ областа погодена од екплозијата во Бејрут и притоа беше пречекан со трогателно внимание од тамошните жители кои беа гневни и го молеа да не и дава пари на нивната корумпирана влада нарекувајќи го актуелниот претседател на земјата „терорист“.

-Ве молам, немојте да и давате пари на нашата корумпирана влада. Не можеме да се справиме со тоа, го молеше една девојка на што тој договори : Знам, не се грижете, токму тоа ќе го направам, ќе им дадам пари на луѓето, не на владата.

Тој исто така рече дека ќе предложи нов политички пакт во Либан и ќе се врати на први септември, а ако тие не сакаат или не можат да го спроведат тоа, лично ќе преземе одговорност.Граѓаните таа изјава ја поздравија со зборовите “сакаме да падне режимот“. Според нив, владата во Бејрут е премногу под влијание на исламистичката група Хезболах зад која стои Иран.

Додека поминуваше Макрон, низ улиците на Бејрут доброволци ги чистеа остатоците од експлозијата што остави 157 мртви и над 5.000 повредени како резултат на небрежноста на институциите во земјата.

– Girl : please, don’t give any money to our corrupted government. We can’t handle this anymore

– #EmmanuelMacron : I know. Don’t worry, that’s what I’m going to do. Help the people, not the government.

I’ve never been prouder to be French and Lebanese ❤️ #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/TG9212sSeT

— Yasmine Salam 🇱🇧 (@yasminesalam_) August 6, 2020