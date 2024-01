Леден бран и бури низ Европа – температури од – 44 степени Целзиусови

По благиот почеток на зимата, Европа ја зафати студен бран, кој викендов ќе стигне и до Балканот.

Се очекува дека температурите ќе паднат под просекот за овој период од годината насекаде, од Велика Британија до Франција и Германија. Температурите во Лондон во текот на ноќта би можеле да се спуштат под нулата до понеделник, додека за Берлин се прогнозира ниски од -7 степени Целзиусови. Промената на ледено, но постабилно време може да ги оптовари енергетските системи низ Европа, пишува Блумберг.

„Поладни услови наскоро ќе се шират низ Европа, а температурите ќе опаѓаат постојано на крајот на оваа и следната недела“, рече Ендрју Педрини, метеоролог во Atmospheric G2.

Најниски температури во последните 25 години

Во Скандинавија, ледените услови, кои веќе донесоа најниски јануарски температури во последните 25 години во северна Шведска, ќе се прошират кон југ. Во некои области, возовите и автобуските превозници го прекинаа сообраќајот затоа што не можат да ризикуваат луѓето да останат заглавени на големиот студ. Шведската армија беше повикана да им помогне на возачите за ослободување кога повеќе од 1.000 автомобили беа заробени во обилниот снег во вторникот вечерта.

Cold weather continues across parts of northern Europe with both Finland and Sweden provisionally recording their lowest temperatures this century ❄️ pic.twitter.com/kDJtQIHx3w

— Met Office (@metoffice) January 5, 2024