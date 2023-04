Круг од црвена светлина се појави над Јадранот – научниците објаснуваат

Над централниот дел на Италија и Јадранот ноќта на 27 март можеше да се види прстен од црвено светло што личеше на сцена од научно-фантастични филмови, пишува National Geographic.

Иако според сведоците овој феномен траел кратко, фотографот Валтер Биното успеал да направи фотографии, кои станале вирални и започнале еден куп теории. Сепак, научниците набрзо се јавија и објаснија за што се работи.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? 🤔https://t.co/p35q2cO1Zr pic.twitter.com/B2az9wKS7R

— Pooetryman (@POOetryman) April 5, 2023