Крис Нот ги губи рекламите по обвинувањата за сексуален напад

САД– Плановите за преземање на брендот за текила на Крис Нот, Ambhar, од Entertainment Arts Research Inc., не се движат напред поради обвинувањата за сексуален напад против актерот од Сексот и градот. Нот жестоко ги негираше наводите и во моментов не е под истрага.

Договорот, наводно вреден приближно 12 милиони долари, бил договорен во август и требаше да биде финализиран минатата недела, според NY Post.

-Во овој момент, нема смисла да продолжиме со овој договор во светлината на тврдењата, кои мора да се сфатат со најголема сериозност“, рече Бернард Рубин, извршен директор на EARI, според Fox Business.

Претставниците на Noth не го вратија барањето за коментар од Deadline.

Веста, исто така, пристигнува веднаш штом Пелетон повлече реклама со Нот, направена во партнерство со медиумската компанија на Рајан Рејнолд, Maximum Effort. Тој, исто така, беше отпуштен од неговата агенција која го застапуваше- А3 Артисти .

Две жени го обвинија Нот дека сексуално ги нападнал, една во 2004 година и една во 2015 година, и двете беа пријавени во приказната на Холивуд Репортер, која вклучуваше интервјуа со наводните жртви.

„Обвинувањата против мене направени од поединци што ги запознав пред години, па и децении, се категорично лажни“, рече Нот во изјавата во четвртокот, која исто така беше дел од приказната за THR. „Овие приказни може да се од пред 30 години или пред 30 дена – не секогаш значи не – тоа е линија што не ја преминав“, додаде тој. „Средбите беа консензуални. Тешко е да не се доведе во прашање времето на објавување на овие приказни. Не знам со сигурност зошто сега излегуваат на површина, но го знам ова: јас не ги нападнав овие жени“.

Зои Листер-Џонс рече дека Нот бил „сексуално несоодветен“ со неа додека работел заедно на „Закон и ред“ и дека често бил пијан на снимањето, преку социјалните мрежи како одговор на приказната за THR.

Нот се врати во франшизата Сексот и градот во продолжението на HBO Max, And Just Like That… каде неговиот лик Мистер Биг умира од срцев удар во премиерната епизода.

Тој се здоби со мнозински удел во Амбхар во 2018 година и се вели дека бил клучен во брендот што ја обезбедува националната дистрибуција.