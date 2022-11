Контроверзно видео: Дали Украинците убиваат руски воени заробеници?

Ноќта на 18 ноември, на интернет беше објавено видео, на кое, наводно, украински војници убиваат руски затвореници. Снимките најпрво се појавија на украинските Телеграмски канали, а потоа беа активно објавувани од руската провоена јавност.

Автентичноста на видеата од независни извори не е потврдена. Нејасно е и кога се направени. Украинскиот опозициски блогер Анатолиј Шариј, говорејќи од проруска позиција, тврди дека тој објавил еден од записите во неговиот затворен канал „пред неколку дена“.

На едно од видеата, група воени лица, веројатно во униформа на руските вооружени сили, е заробена во дворот на станбена зграда, потоа се појавува човек со оружје, се слушаат истрели, а видеото нагло се прекинува.

Втората снимка, веројатно снимена од дрон над истиот двор, покажува тела на 12 војници во иста униформа. Во близина на некои од нив се видливи траги од крв. Што се случило во временскиот интервал помеѓу двете видеа е нејасно.

Според руските провоени телеграмски канали, видеата се направени во близина на селото Макеевка во близина на Сватово во областа Луганск. Според нив, Украинците што се појавуваат на снимката се наводно дипломирани студенти на Универзитетот на Министерството за внатрешни работи во Харков, кои претходно играле во тимот на КВН „Истрагата се спроведува“.

Шефот на Советот за човекови права под претседателот на Русија, Валери Фадеев, го нарече инцидентот „демонстративно пркосно злосторство“ и рече дека информацијата ќе биде испратена до Канцеларијата на Високиот комесаријат за човекови права на ОН, ОБСЕ, Советот. на Европа и организациите за човекови права – вкупно „по 2.000 обраќања“.

