Конгресмен на гласање за претседател на Долниот дом дојде со бебе

Конгресменот Џими Гомез го доведе својот четиримесечен син на изборите за претседател на Долниот дом во Вашингтон.

Кога републиканските членови на Долниот дом не успеаја да изберат претседател, што е прв неуспех од таков вид во овој век, Гомез одлучи да дојде со своето четиримесечно бебе, Хоџ.

This baby was born on the first round of votes. He’s now 4 months old 👶🏻 pic.twitter.com/RVJFkhg7Sq

— Rep. Tony Cárdenas (@RepCardenas) January 3, 2023