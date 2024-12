Кој е Луиџи Манџоне – момчето од богато семејство што го уби директорот на „Јунајтед хелткеар“

Луиџи Николас Манџионе (26) е обвинет за убиство на извршниот директор на UnitedHealthcare Брајан Томпсон. Полицијата вчера ја уапси Манџионе откако вработен во Мекдоналдс во Пенсилванија го пријавил осомничениот во ресторанот.

Полицијата пронашла документ од три страници за него со текст што сугерира дека Манџионе ја критикуваше „корпоративната Америка“, рече шефот на детективите на NYPD Џозеф Кени.

Тој наводно напишал дека „паразитите го добиле она што го заслужиле“ и дека се извинувал за траумата што ја предизвикал, но дека „мора да се направи“, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на полицаец кој го видел документот.

Кој е Луиџи Манџоне?

Ништо во неговиот претходен живот не сугерираше дека Манџионе би можела да стане убиец. Потек на богато семејство бил успешен студент и немал никакви проблеми. И тогаш нешто се смени минатата година.

Во 2016 година, тој дипломирал на приватно машко средно училиште во Мериленд, каде што годишната школарина моментално е 35.000 долари. Тој беше силен, убав и паметен: златното дете на истакнато семејство од Балтимор чие богатство го изградил неговиот дедо, Николас Манџионе.

Семејството поседува хотели, клубови, радио станици и домови за стари лица. Луиџи е еден од наследниците на деловната империја, заедно со повеќе од триесет внуци на Николас.

Студирал компјутерски науки на Универзитетот во Пенсилванија, а подоцна основал компанија за компјутерски игри која се фокусирала на мали, едноставни игри. Тој наводно работел како програмер за креаторите на видео играта Civilization VI. Во текот на летото 2019 година, тој работеше во Стенфорд како асистент за вештачка интелигенција.

По колеџот, на крајот на 2020 година, се вработил како програмер во TrueCar, дилер за половни автомобили во Санта Моника, Калифорнија. Таму работеше во следните неколку години.

Потоа нешто се смени. Минатата година TrueCar отпушти повеќе од 100 работници, вклучително и Mangione. Во март минатата година престана да објавува на Х. Девет месеци подоцна се врати на социјалната мрежа.

Проблеми со болки во грбот и операција

Оние кои биле блиски до него велат дека имал ужасни болки во грбот. Морал да оди на операција за која еден од неговите пријатели рекол дека е „одвратна“ поради „џиновските завртки“ кои биле ставени.

Тој имаше операција претходно оваа година, изјави за Си-Ен-Ен неговиот поранешен цимер на Хаваи, Р.Џ. Мартин. Тој рече дека ги видел рендгенските снимки, но оттогаш не разговарал со Мангионе.

Мартин рече дека Манџионе со години страдала од болки во грбот. Болката била толку интензивна што еднаш бил врзан за кревет една недела по лекцијата за сурфање, рече тој. Манџионе беше исклучително горд на својата фигура и еднаш му кажа на Мартин дека сака да изгради повеќе мускули на Хаваи.

Беше навистина трауматично и тешко“, рече Мартин. „Знаете, кога сте во раните 20-ти и не можете да правите некои основни работи, може да биде навистина, навистина тешко.

Насловната фотографија на Мангионе на Х е прикажана рендгенска снимка направена по операцијата. На страницата „Гудридс“ означи книги за болки во грбот.

Манџионе повторно не објави на X до 24 јануари оваа година. Тој го прекина деветмесечниот молк за да ја објави својата нова омилена книга: Што е нашиот проблем? Книга за самопомош за општествата.

„Верувам дека оваа книга ќе остане запишана во историјата како најважен филозофски текст на почетокот на 21 век“, најави тој.

„Качински е повеќе од лудак“

Тој, исто така, го прочитал Индустриското општество и неговата иднина од Тед Качински. Антитехнолошкиот памфлет стана познат како Unabomber Manifesto откако неговиот автор започна речиси терористичка кампања за заштита на природата. Три лица загинаа, а десетици беа повредени.

„Качински беше екстремен политички револуционер кој со право беше затворен поради осакатување невини луѓе, но тој беше повеќе од лудак“, напиша Манџионе на Гудридс на 31 јануари.

„Едноставно е невозможно да се занемари колку многу од неговите предвидувања за современото општество се покажаа провидни“, напиша тој.

Дотогаш, Мангионе накратко се преселила на Хаваи. Тој беше обвинет за прекршок затоа што на 12 ноември минатата година влегол во затворен простор внатре во видиковецот Нуану Пали, во близина на Хонолулу.

Критика на јапонското општество

Оваа година тој помина извесно време во Јапонија. „Современите јапонски урбани средини еволутивно не се синхронизираат со човечките животни. Решението за демографскиот пад не е имиграцијата, туку културата“, напиша тој на X, повикувајќи ја земјата „да ја поттикне природната човечка интеракција, сексот, физичката кондиција и духовноста“.

Тој ја критикуваше атомизацијата на јапонското општество, жалејќи се за недостатокот на „вистинска интеракција со келнерот“ и повикувајќи на стигматизирање на „кафулињата каде што осамени работници им плаќаат на младите девојки да се облекуваат како аниме ликови и да изведуваат аниме танци за нив“.

Тој повика на враќање на традиционалната јапонска култура, вклучително и каратето, и акцент на спортот во училиштата. Тој, исто така, се залагаше за забрана на секс играчки во јапонските продавници.

Во други објави тој повика на регулирање на порнографијата „ништо помалку од алкохол, цигари и патувања“.

Во објавите, тој исто така ја спореди модерната Америка со падот на Рим, зборуваше против разбудената идеологија и практиките на ДЕИ, програми кои поттикнуваат застапеност и вклучување на маргинализираните групи.

Не контактирал со пријателите, мајка му го пријавила како исчезнат

Објавите често беа исполнети со оптимизам. „Среќен сум поради моето образование во 21 век. Едноставно го земам знаењето на сите што дојдоа пред мене, дозволувајќи ми да застанам на нивните раменици и да размислувам за нови проблеми до кои никогаш не би имале пристап. Кои теми ги прави 21 век мислите да истражуваат?

Part 1/3

I used to get bummed in math class when learning theorems: “All the low-hanging fruit has been solved before I was born! If I was alive at the time of Pythagoras I could’ve easily derived the Pythagorean theorem and etched my place in history!”

— Luigi Mangione (@PepMangione) January 24, 2024