Ќе плати ли економска цена Македонија за влегувањето на Бугарија и Романија во Шенгенот?

Првиот ден од Новата година стотици Бугари заминаа на кафе во Солун и на ручек со морски деликатеси по отворањето на границата. Граѓаните на Бугарија по влегувањето во Шенген зоната можат без контрола на границите да патуваат во соседна Грција.

„Влегувањето на Бугарија во Шенген несомнено ќе го зголеми туризмот и бизнисот меѓу двете земји, коментираат градоначалниците од пограничните региони“, пишува БНР.

Од друга страна, во деновите пред стапувањето во сила одлуката за прием на Бугарија и Романија во Шенген зоната, многу македонски граѓани коментираа дека „Македонија ќе стане слепо црево на Балканот“ бидејќи Турците, камионџиите и другите странски државјани ќе патуваат за Грција преку Бугарија. Други пак одговараа дека немаме ќар од нив, само оштетувања на патиштата. Но, минатата 2024 година само од патарини ЈП Државни патишта заработи 66,5 милиони евра. Колку од тоа може да изгуби сега?

Bulgaria 🇧🇬 is at Shengen! We crossed the border with Greece without passport control. 🇬🇷 pic.twitter.com/RBQTT01xT7

— Miroslav Ivanov (@miroslavi79) January 2, 2025