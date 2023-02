Кинескиот балон летал над нуклеарни силоси во САД

Официјални лица на Соединетите Американски Држави потврдија дека борбен авион Ф-22 соборил кинески балон со една ракета AIM-9X во 14:38 часот во саботата во близина на брегот на плажата Миртл. Аудио снимка од еден од двата испратени авиони, кои користеле повици „Франко 01“ и „Франко 02“, го открива моментот кога пилотите го потврдиле ударот.

– Балонот е целосно уништен – изјавиле пилотите за Источниот сектор за воздушна одбрана, пренесе „Дејли мејл“.

Полето со остатоци е широко 11 километри

Американските одбранбени претставници пред падот процениле дека балонот бил со големина колку три автобуси и дека полето со отпад ќе биде големо.

Висок воен советник за Фокс њуз изјави дека полето со отпад е широко околу 11 километри, а проценетата длабочина на водата е 14 метри. Додека повеќе бродови на американската морнарица и крајбрежна стража се во областа, поставувајќи безбедносен периметар и пребаруваат, неименуваниот советник рече дека официјалниот брод за собирање на остатоците ќе пристигне по неколку дена.

Во моментов нема хронологија на враќањето на балонот од Атлантскиот Океан, откако неговото појавување ја шокираше Америка, кога лебдеше над неколку нуклеарни силоси пред да биде соборен, пишува „Дејли мејл“.

На снимката од авионот како го соборува балонот се гледа како Ф-22 се упатува кон него и истрелува проектили додека зачудените локални жители гледаат од брегот.

Пофалби за пилотите

Американскиот претседател Џо Бајден го пофали пилотот кој го собори балонот.

– Во среедата му наредив на Пентагон да го собори што е можно поскоро без да наштети никому на тлото. Тие одлучија дека најдобро време да го направат тоа е кога ќе дојде над водата. Успешно го соборија и сакам да ги пофалам нашите воздухопловци кои го направија тоа – рече Бајден.

Пентагон го потврди ова.

„Балон што го користеше Народна Република Кина во обид да ги надгледува стратешките локации во континенталниот дел на САД беше соборен над територијалните води на САД“, се вели во соопштението.

