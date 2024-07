Голем пожар во Калифорнија – итна евакуација во четири реони

Повеќе од 130 згради се уништени од пожар во Калифорнија, поради што е наредена итна евакуација во четири окрузи, соопштија денеска властите.

Пожарот избувна во петокот вечерта и уништи повеќе од 239.000 хектари, приближно колку Сан Диего, што го прави 13-ти најголем шумски пожар во историјата на државата, објави Си-ен-ен.

Во гаснењето на пожарот се ангажирани повеќе од 1.600 пожарникари, а поради ширењето на пожарот во опасност се уште 4.200 објекти.

Video: A fire tornado has erupted on a wildfire near the city of Chico, California, USA, July 26, 2024.

The fire in northern California started on Wednesday afternoon. As of the morning of July 27, the fire has covered 95,000 hectares. pic.twitter.com/G8rmUojrBW

— Valdis (@valdisjansonsn) July 27, 2024