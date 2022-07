Ивана Трамп, првата сопруга на Доналд Трамп почина на 73-годишна возраст

Поранешната сопруга на Доналд Трамп, Ивана Трамп, почина на 73-годишна возраст, соопшти семејството.

„Нашата мајка беше неверојатна жена – сила на работа, спортист од светска класа, сјајна убавина и грижлива мајка и пријател. Ивана Трамп беше борец. Таа избега од комунизмот и ја прегрна оваа земја. Таа ги научи своите деца на храброст и цврстина , сочувство и решителност“, се вели во соопштението на семејството Трамп, кое го сочинуваат нејзините три деца и десет внуци.

BREAKING: Ivana Trump, the ex-wife of former Pres. Donald Trump, has died at age 73, the family told @ABC News. https://t.co/H5q0wZVzbz pic.twitter.com/ch9Bgll4OS

— ABC News (@ABC) July 14, 2022