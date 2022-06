(Инфографика): Од каде „бегаат“ и каде одат светските милионери?

Во текот на 2022 година, се предвидува дека 88.000 милионери ќе се преселат во друга земја, според најновиот извештај на Henley Global Citizens.

Во кои земји се селат овие милионери и од каде доаѓаат?

Инфографикот подолу ја прикажува миграцијата на поединци милионери чие богатство надминува еден милион долари – покажува каде „бегаат“ богатите:

Се врати миграцијата на милионерите

Пред да се навлезе во податоци специфични за земјите, вреди да се направи чекор назад за да се погледнат севкупните трендови на миграцијата на милионерите и како работите се менуваат оваа година.

Во 2020 година имаше драстичен пад на бројот на милионери мигранти, бидејќи блокадите предизвикани од пандемијата ги спречија луѓето да ги напуштат своите матични земји.

Но, како што се олеснуваат ограничувањата и земјите почнуваат повторно да ги отвораат своите граници, миграцијата на милионерите повторно почнува да се засилува:

Кои земји ги напуштаат милионерите?

Има многу причини зошто ултрабогатите се иселуваат од некоја земја. Избегнувањето конфликти е една од нив, така што не е изненадување да се види дека Русија и Украина ќе имаат некои од најголемите емиграции до крајот на 2022 година.

Во кои земји се селат ултрабогатите?

Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) станаа магнет за милионери, предвидувајќи дека 4.000 ќе пристигнат во земјата до крајот на 2022 година. Овој прилив на ултра богати луѓе делумно се должи на адаптивната имиграциона политика на земјата, која е специјално дизајнирана да привлече приватно богатство и меѓународни таленти.

Австралија продолжува да ги привлекува поединците со висока нето вредност, доаѓајќи на второто место зад ОАЕ. Според New World Wealth, приближно 80.000 милионери се преселиле во Land Down Under во последните две децении.

Неколку работи што ги привлекуваат мигрантите во Австралија се ниските трошоци за здравствена заштита на земјата, немањето данок на наследство и нејзината генерално просперитетна економија.

(Извор: VisualCapitalist)