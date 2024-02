Имате херпес? Можеби имате двојно поголем ризик од деменција, велат научници

Според една студија која го следела здравјето на повеќе од илјада 70-годишници во Шведска, луѓето заразени со вирусот на херпес симплекс тип 1 (ХСВ-1) имаат двојно поголем ризик од развој на деменција. Приближно 80 проценти од возрасната популација во Шведска имаат антитела на HSV-1, без разлика дали се свесни за тоа или не, што значи дека нивниот имунолошки систем бил изложен на патогенот во одреден момент.

Многу луѓе не покажуваат никакви симптоми кога се заразени, додека други повремено развиваат воспаление на кожата, односно иритирачки „меурчиња“ на устата или носот. Без оглед на тоа дали оваа доживотна инфекција се разгорува надворешно или е латентна, се чини дека може да има подмолни ефекти врз нашите когнитивни способности, пишува Science Alert, пренесе Индекс.хр.

Реакција на одбранбениот систем

Алцхајмеровата болест е најчестиот тип на деменција и често, но не секогаш, е придружена со абнормални протеински наслаги во мозокот. Научниците со години развиваат лекови кои го спречуваат формирањето на овие наслаги, но досега не успеаја значително да го намалат падот на когнитивните функции.

Затоа, некои експерти се запрашале дали овие наслаги се навистина главните виновници за развојот на Алцхајмерова болест или се формираат во мозокот поради некоја друга причина. Можеби, на пример, тие имаат некаква улога во имунолошкиот одговор на централниот нервен систем; како што е поправка на штета или спречување на пенетрација на патогени. Така, се појави претпоставката дека некои видови на Алцхајмерова болест всушност настанале по „забегана“ одбранбена реакција на туѓи микроби.

Имунолошкиот одговор на вирусот на херпес е поврзан со когнитивниот пад?

Во текот на 1990-тите, необични нивоа на ХСВ-1 ДНК за прв пат беа откриени кај пациенти кои починале од Алцхајмерова болест. Потоа, во 2008 година, научниците открија дека 90 отсто од протеинските наслаги во посмртните мозоци на пациентите со Алцхајмерова болест содржат HSV-1 ДНК. Всушност, 72 проценти од HSV-1 ДНК во мозокот се наоѓале во овие наслаги.

Така, наодите почнаа да укажуваат дека имунолошкиот одговор на вирусот на херпес е поврзан со когнитивниот пад. Затоа, научниците од Универзитетот во Упсала и Универзитетот Умеа во Шведска одлучија да ја следат здравствената состојба на 1.002 70-годишници во период од 15 години.

Тие ги оценувале учесниците кога имале 70 години, а потоа на 75, 80 и 85 години. 82 отсто од испитаниците имале антитела за HSV-1, а во текот на студијата било откриено дека тие имале двојно поголема веројатност да развијат деменција во споредба со оние без антитела.

„Студиите би можеле да бидат голем чекор напред кон лекувањето на деменција“

Затоа, шведските научници веруваат дека треба да се направат што е можно повеќе студии за да се испита дали третманот на херпес може да го спречи или запре почетокот на деменција. Една од првите вакви студии треба да биде завршена во декември 2024 година.

„Резултатите од овие студии би можеле да бидат голем чекор напред кон лекување на деменцијата во раните фази со користење на заеднички лекови против вирусот на херпес или кон спречување на болеста пред да се појави“, се надева епидемиологот Ерика Вестин од Универзитетот во Упсала.

Студијата, Херпес симплекс вирусна инфекција го удвојува ризикот од деменција кај современа група на постари возрасни: проспективна студија, (Herpes Simplex Viral Infection Doubles the Risk of Dementia in a Contemporary Cohort of Older Adults: A Prospective Study) беше објавена во Журналот за Алцхајмерова болест.