Град во Индија потона 5 см во две недели

Во градот Јошимата на северот на Индија, дел од жителите се евакуирани откако во нивните домови последните недели се појавиле алармантни пукнатини.

Досега 600 луше од 145 семејства се преместени во хотели и училишта, откако пукнатините настанале во 750 згради во градот кој има 20.000 жители.

Индиската организација за истражување на вселената објави дека градот потонал 5,4 см во 12 дена, меќу 27 декември и 8 јануари.

We are extremely worried about #Joshimath. We will continue to destroy ecology all around the Himalayas.

We are incredible! pic.twitter.com/9j5xfzD61e

