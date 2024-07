Гори катедралата во Руан, Франција (видео)

Во градот Руан, Франција, се запали позната катедрала, а на социјалните мрежи беа објавени видеа од пожарот.

„Пожар избувна во кулата на катедралата во Руан. Во оваа фаза не е познато потеклото на пожарот. Мобилизирани се сите јавни ресурси“, напиша градоначалникот на градот Николас Мајер-Росињол на „Х“.

BREAKING: The cathedral in Rouen, France is in flames.

It's known for being one of the most spectacular gothic buildings.

I will keep you updated on any developments.pic.twitter.com/XS5i0pILZf

— PeterSweden (@PeterSweden7) July 11, 2024