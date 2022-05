(Фото репортажа) Украина меѓу животот и смртта

Никаде во светот желбата за живот сега не е посилна од таа во Украина. Слики со ужаси доаѓаат од многу страни, но отпорот продолжува. Се цедат последните капки оптимизам дека земјата ќе биде тоа што беше пред руската нецивилизирана окупација. Еве како изгледа тоа на терен:

Ова се Наталија и нејзините 11-годишни близначки Јана и Јарослав. Кога руската касетна бомба ја погоди железничката станица во Краматорск, Јарослав беше внатре во зградата. Наталија и Јана беа на платформата и чекаа чај што го понудија волонтери. Тие сега се во Лавов.

Оксана ги изгуби двете нозе и 4 прсти кога ракета падна во близина на нејзината куќа. „Имаше експлозија. „После тоа ги почувствував моите нозе како да паѓаат во празнина. Се обидував да погледнам наоколу и видов дека веќе нема нозе – само коски, месо и крв“.

Ова е уште една 21-годишна девојка која ја загуби ногата под гранатирање на Русија во Чернихив и сега се подготвува за нов живот на физикална терапија…

Украинците имаат време и љубов и за необични херои. Ова е Патрон, кучето легенда за Украинците кое учествува секој ден во откривањето на мини во ослободените територии од руските сили. Патрон во видеото е одликуван од страна на претседателот Володимир Зеленски.

Patron the dog, the legend of this war, got his presidential award today, too. How cute is that! #dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/HUsimtKWdz

Украинките се познати по својата убавина, но тоа во оваа војна се покажа како хендикеп. Многу од нив се силувани а потоа и убиени. Видеото долу ја покажува судбината на девојките кои имаа несреќа да се најдат на патот на руските војници.

TW: depiction of rape

Evidence is growing that Russian soldiers are using rape as a weapon of war in Ukraine. In areas retaken by Ukrainian forces, civilians are giving horrifying accounts of sexual violence and murder. pic.twitter.com/eo0qAM1FKq

