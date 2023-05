„Ферари“ донираше еден милион евра помош за поплавените подрачја

Италијанската Формула 1 екипа Ферари ѝ донираше на Агенцијата за територијална безбедност и цивилна заштита на областа Емилија – Ромања еден милион евра помош за поплавените подрачја.

Обилните поплави усмртија најмалку 13 луѓе, а илјадници се евакуирани во северната италијанска област Емилија – Ромања. Дури 23 реки се излеаја од коритата, а повеќе 400 патишта се делумно или целосно оштетени.

