ФБИ: Се чини дека имаше обид за атентат врз Трамп

Американскиот републикански претседателски кандидат Доналд Трамп е безбеден откако неколку истрели беа испукани во близина на неговиот терен за голф во Вест Палм Бич, Флорида.

Истрелите дошле преку теренот за голф, велат изворите. Кампањата на Трамп претходно соопшти дека поранешниот претседател е безбеден по пукањето, но не беа објавени детали.

ФБИ соопшти дека се чини дека Доналд Трамп бил цел на обид за атентат во неговиот голф клуб во Флорида.

Човекот кој беше приведен по пукањето во близина на Доналд Трамп бил „релативно мирен“ кога бил приведен, изјави шерифот Вилијам Снајдер.

„Тој не покажа многу емоции. Тој не праша: За што се работи?“, рече шерифот.

Снајдер рече дека осомничениот не бил вооружен кога го извадиле од автомобилот.

Доналд Трамп бил оддалечен помеѓу 250 и 350 метри од осомничениот. „Но, со пушка и таков опсег, не е голема далечина“, беше кажано на конференцијата.

Локалниот шериф на прес-конференција рече дека во грмушките каде што бил забележан осомничениот била пронајдена пушка „АК-47“, два ранци и камера „ГоПро“.

Police say this is the gunman’s AK-47 along the fence line of the Trump golf course. pic.twitter.com/qqYDJshMHG

Шерифот Рик Бредшо вели дека агент на Тајната служба успеал да забележи цевка од пушка како излегува од оградата и „остварил контакт“ со осомничениот.

Кандидатот на Трамп за потпретседател, Џеј Ди Венс, вели дека разговарал со Трамп по пукањето.

I’m glad President Trump is safe. I spoke to him before the news was public and he was, amazingly, in good spirits.

Still much we don’t know, but I’ll be hugging my kids extra tight tonight and saying a prayer of gratitude.

— JD Vance (@JDVance) September 15, 2024