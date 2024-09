Американски медиуми: Престрелка во близина на Доналд Трамп, тој е безбеден и не бил во опасност

Републиканскиот кандидат за претседател на САД Доналд Трамп е безбеден откако во негова близина имало истрели од огнено оружје, соопшти вечерва неговиот изборен штаб, објави Си Ен Ен.

– Претседателот Трамп е безбеден по истрелите во неговата близина. Засега нема повеќе детали, изјавил портпаролот на кампањата на Трамп, Стивен Чеунг.

Поранешниот претседател, како што пренесе Си Ен Ен, денеска играл голф во Интернационалниот голф клуб Трамп во Вест Палм Бич. По инцидентот клубот бил веднаш затворен.

Њујорк пост, повикувајќи се на полициски извори, објави дека имало престрелка меѓу две лица пред неговиот голф клуб во Флорида.

Весникот наведува дека Трамп не бил во опасност поради иницентот.

Доналд Трамп беше повреден во обид за атентат во Пенсилванија на 13 јули.

#JUSTIN : Trump is reported to be safe following gunshots fired in his vicinity at Trump National Golf Club.

The Secret Service is responding to a shooting near Donald Trump as he left his golf club in West Palm Beach, Florida.#Trump #GunShot #Shooting #WestPalmBeach #Gunfire… pic.twitter.com/8Is7Aduobx

— upuknews (@upuknews1) September 15, 2024